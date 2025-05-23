Довести соседей: как в Москве вызволяли несуществующего орущего младенца

В московском районе Хорошево-Мневники произошла любопытная ситуация. Жители многоэтажки вызвали спасателей, чтобы помочь бесконечно кричащему ребенку соседей, но в квартире никого не оказалось, сообщает SHOT .

Жители дома не на шутку встревожились, когда в одной из квартир на протяжении двух часов истошно кричал младенец. Они решили вызвать спасателей.

Те взломали дверь и очень удивились, когда не обнаружили никого внутри жилья, но нашли источник крика — это планшет. Гаджет лежал на диване, а на нем на повторе стоял звук орущего младенца. Судя по всему, так соседи хотели довести жителей многоэтажки.

Ранее шестилетнюю девочку-маугли обнаружили в запертой квартире в Казани. Голый ребенок бегал среди хлама и мусора, пока ее мать устраивала разборки с сотрудниками органов опеки.