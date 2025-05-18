Доцент военно-морской академии в Петербурге отдала мошенникам более 8 млн рублей

Телефонные мошенники развели доцента военного учебно-научного центра Военно-морской академия им. адмирала флота Кузнецова в Петербурге более чем на 8 млн рублей, сообщает 78.ru .

Пострадавшая обратилась в полицию накануне вечером.

По словам 62-летней женщины, неизвестные позвонили ей в мессенджере Telegram в период с 13 по 14 мая. Мошенники убедили жертву сохранить сбережения на «безопасном счете» и перевести на него 8 млн 155 тыс. рублей. После этого аферисты перестали выходить на связь.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Ранее стало известно, что 93-летний известный разработчик холодильной техники Максимилиан Сильман передал мошенникам более 17 млн рублей.