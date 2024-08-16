Дорожные войны: участники ДТП устроили стрельбу из пневматики в Москве

сегодня в 16:33

SHOT: ДТП с участием Mercedes и Toyota в Москве закончилось стрельбой

Столкновение автомобилей Mercedes-Benz и Toyota в Москве закончилось стрельбой, сообщает SHOT .

Инцидент произошел в пятницу в 14:00. На Кавказском бульваре водитель автомобиля Mercedes-Benz врезался в Toyota. Виновник происшествия понял, что аварию спровоцировал он, поэтому позвонил приятелям.

Когда те приехали, то начали угрожать водителю Toyota своими «связями». Но это не помогло.

Тогда друг водителя Mercedes-Benz достал травматический пистолет, сделал выстрел в воздух и вытащил оппонента из иномарки, после чего начал его бить.

Однако конфликту вовремя остановили сотрудники ГАИ. Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее два грузовика и мотоцикл столкнулись на 107 км МКАД. Движение было затруднено.