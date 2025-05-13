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Дорожная авария с такси произошла на северо-востоке Москвы

На улице Сущевский Вал (около дома № 65) в столице произошло ДТП с участием машины такси, сообщает пресс-служба московского Дептранса.

Авария случилась в третьей и четвертой полосах дороги. Других подробностей ДТП нет.

На месте инцидента работают оперативные службы мегаполиса. Обстоятельства аварии и информация о пострадавших в ней уточняются.

Движение транспорта в районе ДТП затруднено на 2,7 км. Водителей попросили выбирать пути объезда.

Ранее самосвал с песком рухнул на бок при массовом ДТП на улице Подольских Курсантов в Москве.