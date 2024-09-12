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Дом на ул Высоковольтной в Раменском готовят к ремонту после атаки БПЛА

На улице Высоковольтной в городском поселении Раменское активно продолжаются работы по обследованию многоквартирного дома № 23, пострадавшего от удара украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Специалисты оперативных служб и сотрудники управляющей компании ведут демонтаж опасных конструкций, представляющих угрозу безопасности жителей и прохожих, а также убирают битое стекло и мусор с прилегающей территории. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

Эксперты строительного контроля ГБУ МО «Управление технического надзора капитального ремонта» (ГБУ МО «УТНКР») тщательно обследуют дом, оценивая целостность и прочность элементов здания. В ближайшее время будет подготовлено техническое заключение, которое станет основой для последующих работ по восстановлению дома.

Подрядная организация Фонда капитального ремонта Московской области готова приступить к восстановлению конструктивных элементов и проведению ремонтных работ сразу после получения заключения.

Для оперативного взаимодействия с жителями создан специальный домовой чат в мессенджере Telegram, где задействованы все необходимые службы. Фонд капитального ремонта Подмосковья обеспечивает круглосуточную поддержку и готовность к быстрому реагированию на возникающие вопросы.

«Ситуация, связанная с повреждением дома на улице Высоковольтной, находится под полным контролем. Все необходимые меры для обеспечения безопасности и скорейшего восстановления дома будут предприняты незамедлительно. Мы готовы оказать жителям максимальную поддержку и обеспечить проведение качественного ремонта», — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что при атаке дронов противника в Раменском умерла 46-летняя женщина. Еще три человека попали в больницу.

Глава региона отмечал, что в пункты временного проживания направили 43 человека. Всех разместили и организовали горячее питание.