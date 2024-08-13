Долиной рассказали, что новые собственники пытаются попасть в ее квартиру

SHOT: Долина общается только со следователями после продажи квартиры мошенникам

Народной артистке России Ларисе Долиной рассказали, что семья новых собственников московской квартиры, которую она продала мошенникам, пытается попасть в жилье. Певица напугана и общается только со следователями, сообщает SHOT .

Сотрудники правоохранительных органов запретили Долиной отвечать на звонки с неизвестных номеров. По их словам, сейчас важно ограничить любые контакты с мошенниками. С новыми владельцами пятикомнатной квартиры в Хамовниках 68-летняя певица также не общалась.

Адвокаты прорабатывают позицию артистки. До этого Долина вовсе не понимала, что произошло. Она работала — играла спектакли в Театре на Таганке.

Ранее стало известно, что мошенники предприняли попытку продать квартиру певицы за 112 млн рублей без ее ведома. Для этого они использовали фотографию, на которой Долина держит в руках паспорт.

Позже неизвестные попытались проникнуть в квартиру артистки, заявляя, что недвижимость принадлежит им. Полиция задержала захватчиков жилья.

По предварительным данным, Долина все же стала жертвой мошенников. После того, как она продала свою квартиру, неизвестные получили от исполнительницы более 100 млн рублей. Предварительно, жилплощадь действительно была продана другим людям, а Долина больше не владеет недвижимостью.