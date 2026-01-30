Догхантеры массово травят собак в Москве. Заведено уголовное дело

Жители Москвы массово жалуются на догхантеров, которые травят собак в столичных дворах. Преимущественно погибают домашние питомцы, которых хозяева вывели на прогулку. Возбуждено уголовное дело за жестокое обращение с животными, сообщает Baza .

Жители района Солнцево рассказали о гибели семи собак за два дня. Еще один пушистый питомец попал в реанимацию. По словам владельцев собак, они находят во дворах по всему району характерные розовые следы яда и подозрительные куски мяса, разложенные рядами.

Москвичи считают, что домашние любимцы были отравлены догхантерами. Некоторым удалось заметить странные куски мяса раньше животных и выбросить их в мусор, благодаря чему питомцев удалось спасти.

По словам людей, догхантеры охотятся именно на домашних любимцев, так как яд разбрасывают в местах выгула: у футбольного поля, в скейт-парке и по дорожкам к ним. Между тем в домовых чатах неизвестные люди пишут, что продолжат травить животных.

Ранее были выявлены похожие случаи — тогда собаки травились из-за «розового» снега. Восемь пострадавших хозяев написали заявление в полицию, возбуждено уголовное дело.

