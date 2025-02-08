Дочь экс-мэра Самары Тархова признали потерпевшей по делу о его убийстве

Осужденную по делу о вымогательстве Людмилу Тархову признали потерпевшей по делу об убийстве ее родителей — экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи, пишет РИА Новости .

Людмила Тархова отбывает семилетний срок по делу о вымогательстве денег у депутата. После того, как она узнала о гибели родителей, ее признали по данному делу потерпевшей. Об этом заявил ее адвокат Андрей Карномазов.

По словам защитника, статус потерпевшей даст осужденной возможность делать заявления, предоставлять доказательства и заявлять ходатайства.

Людмила Тархова также может подать иск о возмещении материального ущерба после смерти родителей.

Ранее сообщалось, что по подозрению в убийстве экс-мэра Самары и его жены Натальи задержана внучка супружеской пары Екатерина Белькова. Следствие предполагает, что девушка заранее готовилась к преступлению, купив инструменты для разделения тел и пластиковые бочки, а также химические средства.

Тела погибших Тарховых ищут на мусорном полигоне. Предварительно, подозреваемая в убийстве расчленила тела жертв и разбросала останки по разным мусорным бакам в городе.