До 50 пассажиров могли выжить в хвостовой части разбившегося в Актау лайнера

В результате крушения пассажирского самолета Embraer 190 в аэропорту Актау могли выжить от 20 до 50 человек. Все они находились в хвостовой части лайнера, сообщает Mash .

С места крушения госпитализировали 12 человек. Пассажиров доставили в больницу Мангистауской области.

Самолет развалился на части после крушения. Из видео с места ЧП, опубликованного РБК, можно заметить, что хвостовой отсек отсоединился и перевернулся.

Из-за тумана, который наблюдается в Грозном, упавший лайнер перенаправили сначала в Махачкалу, а затем в Актау. По предварительным данным, на борту могло быть 105 пассажиров, из них более 60 — россияне.