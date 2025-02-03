Директора гостиницы «Петропавловск» на Камчатке застрелил соучредитель

сегодня в 07:55

На Камчатке директора гостиницы «Петропавловск» застрелил из карабина совладелец объекта, а потом он признался в преступлении полицейским, сообщает SHOT .

По информации следователей, 67-летний соучредитель гостиницы пришел утром в понедельник в кабинет к 47-летнем директору и расстрелял жертву из карабина «Вепрь» из-за финансовой деятельности компании, а также личной неприязни.

Жертве выстрелили в голову. Затем стрелявший позвонил в полицию и признался в совершении убийства.

Злоумышленника задержали на месте трагедии. Сейчас решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения. Также было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».