Дикий тренд: школьники туалетными ершиками имитируют разбрызгивание святой воды

В TikTok набирает обороты новый тренд, на котором учащиеся средних классов с ершиками для унитаза оскорбляют чувства верующих, размахивая ими над головами других школьников в уборных под религиозные песни со словами «Христос Воскресе». Об этом в своем Telegram-канале рассказала глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.

По словам Мизулиной, подобные действия являются прямым надругательством над религиозными чувствами. Она считает, что подобное нельзя оставлять просто так, нужно разобраться в ситуации в рамках закона и применить соответствующие санкции.

В съемках роликов участвуют преимущественно ученики 5-6 классов. Дети с помощью туалетных ершиков повторяют религиозный обряд разбрызгивания святой воды. Они окунают ершики в воду и разбрызгивают ее на одноклассников в туалете, подняв щетку для чистки унитаза над перегородкой.

По мнению Мизулиной, этот прискорбный тренд — лишь одно звено в череде провокаций, направленных на дискредитацию православия.

«Это продолжение системной работы по дискредитации Русской православной церкви, в которую пытаются вовлечь детей», — написала Мизулина.

