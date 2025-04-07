Диагностировали ЧМТ: москвичка избила беременную соседку лопаткой для снега

На юго-востоке столицы во дворе жилого комплекса на улице Авиамоторной между соседками произошел конфликт. В итоге женщина с коляской избила лопаткой для снега беременную оппонентку, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Беременная девушка гуляла с собакой во дворе, когда к ней подошла соседка с коляской. Она предъявила претензии за выгул животного, завязалась ссора. Женщина с коляской замахнулась на оппонентку лопаткой.

После такого жеста девушка достала телефон и решила снять происходящее на камеру, что окончательно вывело соседку из себя. Она нанесла беременной несколько ударов по голове. Муж девушки считает, что соседка пошла на конфликт специально. Она буквально неслась через сугробы с коляской, чтобы начать ссору.

«Начала сразу орать, что нельзя с собаками гулять, оскорбляла, ругалась матом при ребенке. Моя жена достала телефон, чтобы сфотографировать эту женщину, тогда случилось нападение», — рассказал мужчина.

После избиения пострадавшая пошла в больницу, где у нее диагностировали черепно-мозговую травму. Семейная пара планирует обратиться в полицию.

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