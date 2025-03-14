Девушка в Екатеринбурге лишилась миллионов из-за знакомства на «Мамбе»

Онлайн-знакомый по имени Даниил убедил жительницу Екатеринбурга инвестировать более 2,5 млн рублей в криптобиржу: часть она выслала со своих карт, на еще 1 млн оформила кредит, сообщает kp.ru .

В конце февраля 26-летняя Юлия познакомилась с мошенником на сайте «Мамба», затем он вместе с «сестрой» вынудил потерпевшую перевести деньги. В начале марта ей отправили якобы заработанные 26 тыс. рублей, после этого девушка обратилась к отцу с просьбой оформить кредит еще на 500 тыс. Тот понял, что она стала жертвой злоумышленников.

Правоохранительные органы по региону возбудили уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».

Ранее от действий преступников пострадала студентка Уральского федерального университета: она вытащила деньги и драгоценности из сейфа отца и потеряла 6 млн рублей.