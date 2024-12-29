Девушка спасла тонущего ребенка в пруду в Олимпийской деревне

Девушка спасла тонущего девятилетнего мальчика в пруду в Олимпийской деревне в Москве. Ребенок поскользнулся и улетел в воду, сообщает Mash .

Двое мальчиков гуляли без родителей. Один из них поскользнулся там, где недавно сняли ограду, и упал в пруд. Ребенок сразу начал тонуть, а его друг стал звать на помощь.

Откликнулась девушка, которая вышла на вечернюю пробежку. Она достала мальчика, согрела и вызвала скорую и спасателей.