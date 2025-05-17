Девушка с сайта знакомств предложила жителю Петербурга поджигать машины

Женщина с сайта знакомств при флирте с жителем Санкт-Петербурга предложила ему поджигать автомобили военных, сообщает «Фонтанка SPB Online» .

Общение с девушкой на сайте было странное, после знакомства она стала расспрашивать мужчину: есть ли у него знакомые участники спецоперации, не хочет ли он заработать денег.

За 500 тыс. рублей обольстительница предложила сжигать жилье и автомобили военнослужащих. Она добавила, что цели знакомый может выбирать на свое усмотрение, главное — снять видеоролик о ЧП.

Мужчина сделал скрины всей переписки и пошел с ними в полицию. Там петербуржец рассказал, что он — патриот, поддерживает СВО, а также попросил разобраться с девушкой с сайта знакомств.