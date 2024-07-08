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Девушка пропала после ухода под воду спортивной яхты недалеко от Геленджика

Спортивная яхта, на которой находилось 5 человек, затонула недалеко от Геленджика, спасатели вытащили четверых, одна девушка пропала, сообщает Telegram-канал « 112 ».

Судно «МХ 700» затонуло во время занятий по парусному спорту. В этот момент там находилось 5 человек, которые пошли ко дну вместе с яхтой.

Спасателям удалось вытащить из воды четверых спортсменов. Одна девушка пропала, ее ищут.

СК возбудил дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следственные мероприятия провели в яхт-клубе, из которого вышло судно.

Ранее в Хабаровске перевернулся катер, в котором находилось 5 человек без спасательных жилетов. Двум пассажирам удалось выплыть, остальных ищут спасатели.