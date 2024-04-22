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Девушка чуть не выпала из окна многоэтажки на юго-востоке Москвы

Девушка чуть не выпала из окна многоэтажного жилого дома на юго-востоке столицы. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «МК: срочные новости».

Инцидент произошел в понедельник в многоэтажке на Люблинской улице.

На кадрах видно, как девушка свешивает сначала одну, а затем вторую ногу из окна. В какой-то момент это замечают прохожие и начинают кричать, что вызовут сотрудников полиции. Позже девушку затащили обратно в квартиру.

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