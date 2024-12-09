Девочку, устроившую стрельбу в Брянске, могли завербовать радикалы с Украины

Восьмиклассницу Алину, которая год назад устроила кровавую стрельбу в брянской школе, а затем покончила с собой, могли завербовать радикалы с Украины. Версии про буллинг в учебном заведении и плохие отношения с родными не подтвердились, сообщает Mash .

В день трагедии в Сети появились фото личного дневника девочки, в котором она якобы рассказывает о травле в школе и признается, что хочет убить одноклассников. Но и это оказалось фейком.

Выяснилось, что несколько месяцев Алина состояла в чатах, где ее обрабатывали украинские радикалы. Следователи смогли установить некоторые из них, восстановив SIM-карту девочки. Речь идет об украинских кураторах движения «Маньяки: культ убийств». Предполагается, что ребенок мог попасть в секту. По словам знакомых, она стала агрессивной и страдала депрессией.

Сейчас отец подростка, охранница учебного заведения и замдиректор по административно-хозяйственной части находятся под запретом определенных действий. Под залогом и директор охранного предприятия.

Стрельба в брянской школе произошла 7 декабря прошлого года. Девочка пришла в учебное заведение с ружьем отца в тубусе. Она вошла в свой класс и открыла стрельбу. В результате пострадали четыре человека, одна девочка скончалась. Сама же Алина покончила с собой.