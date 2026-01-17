сегодня в 08:55

Девочка-подросток погибла в пожаре в бытовке в Ленинском округе

Бытовка загорелась в деревне Орлово Ленинского округа, в огне погибла 13-летняя девочка, также пострадал еще один человек, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Подмосковью.

Информация о пожаре поступила в ведомство в 03:59 в субботу. Присвоен ранг возгорания № 1.

В 04:34 пожар локализовали на площади 30 «квадратов», в 04:45 было потушено открытое горение. А в 05:25 ликвидировали последствия трагедии.

На выезде работали 23 человека и 8 единиц техники, из них от МЧС: 6 человек и 2 единицы техники.

За прошедшие сутки на территории Московской области произошло 23 пожара, были спасены 10 человек. На вызовы выезжали 203 человека и 58 единиц техники.

