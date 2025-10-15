Дети раздели шестилетнего малыша на улице и изрезали его одежду в Ленобласти

В Ленинградской области три ребенка напали на маленького мальчика на улице, раздели его и изрезали одежду, сообщает РЕН ТВ .

По предварительным данным, нападавшим от 10 до 12 лет, их жертве — всего 6 лет. Дети накинулись на малыша и силой удерживали его, пока издевались над ним.

Хулиганы, по словам матери пострадавшего, раздели ребенка, а затем ножом изрезали его одежду. Оружие они позднее закопали в песочнице.

По данному факту идет проверка. Личности нападавших и обстоятельства происшествия выясняются.

