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Дети продолжают гулять на берегу реки в Кузбассе, где мальчика унесло течением

В столице Кузбасса Кемерове местные жители поделились кадрами, на которых дети продолжают гулять по берегу реки Томи, где мальчика недавно унесло течением, сообщает Сiбдепо .

Несовершеннолетние пытаются измерить глубину воды и заходят в нее, несмотря на закрытый со всех сторон доступ. Течение в реке достаточно сильное, необходимо соблюдать осторожность.

О трагедии стало известно 21 мая. В реке утонул 12-летний мальчик, его тело всплыло через 20 минут. По факту случившегося СК проводит проверку.

Ранее на новой набережной Томи в городе установили памятник по сказке Пушкина — бронзовую русалку, сидящую на ветках дерева, и ученого кота. Монумент создал красноярский скульптор Антон Тырышкин, а фото в соцсетях опубликовала кемеровский блогер Екатерина Комарова.