Деталь ракеты нашли на поле в Новой Москве
Фото - © Telegram-канал Baza
В Новой Москве обнаружили деталь ракеты, которая находилась на поле. Территорию оцепили, утверждает Baza.
Находку сделали около деревни Кривошеино. Фрагмент ракеты нашел сотрудник научного центра.
Прочие обстоятельства выясняются.
Ранее Московский регион подвергся налету украинского дрона, из-за чего в аэропорту Внуково вводили план «Ковер». Очевидцы сообщали, что беспилотник сбили в небе над подмосковным Наро-Фоминском. По данным СМИ, для атаки украинцы впервые применили дрон вертолетного типа «Рамзай» RZ-500.
За прошедшую ночь над российскими регионами сбили 52 украинских беспилотника. Большинство из дронов (33) уничтожили в небе над Брянской областью, отчитывалось Минобороны России.