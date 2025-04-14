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Деталь ракеты нашли на поле в Новой Москве

В Новой Москве обнаружили деталь ракеты, которая находилась на поле. Территорию оцепили, утверждает Baza .

Находку сделали около деревни Кривошеино. Фрагмент ракеты нашел сотрудник научного центра.

Прочие обстоятельства выясняются.

Ранее Московский регион подвергся налету украинского дрона, из-за чего в аэропорту Внуково вводили план «Ковер». Очевидцы сообщали, что беспилотник сбили в небе над подмосковным Наро-Фоминском. По данным СМИ, для атаки украинцы впервые применили дрон вертолетного типа «Рамзай» RZ-500.

За прошедшую ночь над российскими регионами сбили 52 украинских беспилотника. Большинство из дронов (33) уничтожили в небе над Брянской областью, отчитывалось Минобороны России.