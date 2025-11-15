сегодня в 08:56

Дерево рухнуло и повредило 4 машины в московском районе Кунцево

Дерево рухнуло на улице Ельнинской в московском районе Кунцево. Урон получили ряд машин, сообщает « 360 ЧП ».

Жильцы дома не смогли выехать с территории. Дерево повредило не менее четырех автомобилей.

Ветра не было. Причина, по которой упало дерево, неизвестно.

Аварийные службы в ближайшее время приедут на место происшествия. На опубликованной записи видно, что основной урон получили автомобили Mercedes-Benz и Hyundai. Остальные слегка придавлены и поцарапаны.

Само дерево перегородило весь выезд из парковки. Объехать его невозможно.

