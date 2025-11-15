Дерево рухнуло и повредило 4 машины в московском районе Кунцево
Фото - © скриншот
Дерево рухнуло на улице Ельнинской в московском районе Кунцево. Урон получили ряд машин, сообщает «360 ЧП».
Жильцы дома не смогли выехать с территории. Дерево повредило не менее четырех автомобилей.
Ветра не было. Причина, по которой упало дерево, неизвестно.
Аварийные службы в ближайшее время приедут на место происшествия. На опубликованной записи видно, что основной урон получили автомобили Mercedes-Benz и Hyundai. Остальные слегка придавлены и поцарапаны.
Само дерево перегородило весь выезд из парковки. Объехать его невозможно.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.