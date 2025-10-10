Депутату Заксобрания Петербурга Малькевичу избрали меру пресечения

Малькевич является журналистом, телеведущим и медиаменеджером. С 2021 года занимал должность генерального директора телеканала «Санкт-Петербург». Его обвиняют по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата).

По информации СМИ, Малькевич проходит по делу о хищении более 30 млн рублей у АО «Городское агентство по телевидению и радиовещанию». Всего в деле фигурируют пять обвиняемых.

В 2020–2021 годах между агентством и частным фондом были заключены договоры об информационном сопровождении. Условия выполнены не были, но для оплаты выставили фиктивные документы. Руководство, зная, что фонд работы не выполнил, подписало бумаги и перечислило организации деньги в размере 37,2 млн рублей. Они были выведены на сторонние счета и обналичены.

По делу проходят также заместитель генерального директора телеканала «Санкт-Петербург» Сергей Сыров, которого уже отправили в СИЗО на 2 месяца, руководитель ЦУР Елена Никитина и ее муж, а еще блогер Николай Камнев, известный как Фима Психопат.

