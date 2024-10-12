Депутат Воронежской облдумы Гапоненко насмерть разбился в ДТП

Депутат Воронежской областной думы и гендиректор ЗАО «Острогожсксадпитомник» Евгений Гапоненко погиб в результате аварии, произошедшей в субботу утром в Острогожском районе, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале .

Разбившемуся насмерть депутату было 39 лет. Гусев выразил соболезнования в связи со скоропостижной кончиной парламентария.

Глава региона рассказал, что ЗАО «Острогожсксадпитомник» — это один из крупнейших в области производителей плодов и ягод. Погибший Гапоненко прикладывал все усилия для того, чтобы сделать компанию-производителя одним из лучших садоводческих хозяйств в стране.

«Под его руководством в компании, работающей в важнейшей для региона отрасли, внедрялись новые технологии, расширялся ассортимент — в магазинах, помимо яблок, массово появились воронежские груши, вишня, алыча, земляника, малина, голубика», — заявил Гусев.

Губернатор напомнил, что руководство предприятием Гапоненко совмещал с депутатской работой в Воронежской облдуме, занимая пост зампреда комитета по местному самоуправлению, связям с общественностью и средствам массовых коммуникаций.

«Помогал с ремонтом и закупкой оборудования в школах, детских садах, сельских Домах культуры. Организовывал благоустройство общественных пространств. Поддерживал вынужденно переехавших с Донбасса и волонтеров. В интересах всех аграриев региона работал над улучшением законодательства в сфере сельского хозяйства и экологии», — добавил Гусев.

Подробности трагической аварии, унесшей жизнь Гапоненко, не приводятся.