Депутат сжег дом коллеги в Ленинградской области

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Во Всеволжске задержали депутата за поджог дома коллеги

Силовики задержали депутата с подельниками за поджог дома коллеги по Совету депутатов Всеволожска, сообщили в пресс-службе управления СК России по Ленинградской области.

Как считают следователи, депутат МО «Всеволожское городское поселение» пошел на преступление из-за неприязни к коллеге. Это связано с выборной кампанией, в которой участвовали оба представителя избирательных округов.

Подозреваемый и еще три человека подожгли дом потерпевшей. Сумма ущерба составила свыше 30 млн рублей.

За поджог депутат заплатил исполнителям около 6000 долларов США.

Возбуждено уголовное дело, суд рассмотрит фигурантам меру пресечения в виде заключения под стражу.