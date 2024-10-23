Депутат сжег дом коллеги в Ленинградской области
Во Всеволжске задержали депутата за поджог дома коллеги
Силовики задержали депутата с подельниками за поджог дома коллеги по Совету депутатов Всеволожска, сообщили в пресс-службе управления СК России по Ленинградской области.
Как считают следователи, депутат МО «Всеволожское городское поселение» пошел на преступление из-за неприязни к коллеге. Это связано с выборной кампанией, в которой участвовали оба представителя избирательных округов.
Подозреваемый и еще три человека подожгли дом потерпевшей. Сумма ущерба составила свыше 30 млн рублей.
За поджог депутат заплатил исполнителям около 6000 долларов США.
Возбуждено уголовное дело, суд рассмотрит фигурантам меру пресечения в виде заключения под стражу.