Депутат-единорос не уступила дорогу автобусу и попала в ДТП с 8 пострадавшими
Baza: депутат Ярославской облдумы Степанова влетела на джипе в автобус
Депутат Ярославской областной думы от «Единой России» Марина Степанова на скорости врезалась в автобус. Об этом сообщает Baza.
Столкновение произошло в городе Рыбинске Ярославской области утром 5 сентября на перекрестке улиц Луначарского и Карякинской. На камерах наблюдения видно, что Степанова должна была уступить дорогу, но не сделала этого. В результате произошло столкновение.
После удара автобус въехал в стену одного из домов. Во время инцидента пострадали восемь человек.
Ранее трое детей получили травмы в ДТП с грузовиком и легковушкой под Подольском. Пострадали дети в возрасте до 18-ти лет.