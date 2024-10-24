Дептранс Москвы: авто наехало на дорожные работы на Бережковском мосту

Водитель машины наехал на дорожные работы на Бережковском мосту в Москве. На месте происшествия работают городские оперативные службы, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Выясняются обстоятельства, при которых произошел наезд. Информации о том, сколько человек получили травмы, пока нет.

Движение по направлению к Кутузовскому проспекту временно затруднено. Помехи есть на трех полосах из четырех. В Дептрансе рекомендуют объезжать место происшествия.

Ранее два гонщика врезались друг в друга во время ночной гонки на «Патриках» в Москве. Небольшие повреждения получили автомобили BMW и Toyota Camry.