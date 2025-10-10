«Деньги вернули же, че?»: москвичка купила в SPAR выпечку с плесенью

Жительница Москвы посетила один из магазинов SPAR, расположенный на Тверской улице, где купила пирожок. Когда горожанка откусила выпечку, она поняла, что внутри вся начинка покрыта толстым слоем плесени. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва» .

На опубликованных кадрах горожанка держала в руках половину пирожка и нажимала на него большим пальцем, чтобы продемонстрировать количество плесени внутри выпечки. В ролике также видно, что плесень напоминала паутину внутри хлебобулочного изделия.

Сразу после неприятного инцидента москвичка подала официальную претензию в администрацию магазина, а также сообщила о случившемся в Роспотребнадзор, попросив провести экспертизу товаров в торговой точке.

«Это была плесень! Просто в самом сердце Москвы продали пирожки с недельной плесенью. Раньше мы туда с детьми забегали. Попросила сразу книгу жалоб. А продавец мне отвечает: „Деньги вернули же, че?“» — добавила женщина.

По словам женщины, пирожок она купила 9 октября. В данном магазине она не в первый раз приобретает готовую еду. Ранее она уже покупала здесь продукты для детей.

