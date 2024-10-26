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Дело возбудили по факту массовой драки подростков в Пушкине

По факту массовой драки подростков в Центральном парке подмосковного Пушкина возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области .

По данным соцмедиа, в субботу вечером в городском парке Пушкина произошел конфликт между неустановленной на данный момент группой лиц. Он перерос в драку со стрельбой из, предположительно, травматического оружия.

Сотрудники полиции и Росгвардии пресекли противоправные действия фигурантов. Было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Следователи устанавливают лиц, участвовавших в побоище. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее в Сети появились видео массовой драки в Пушкине. На кадрах видно, как люди разбегаются после выстрелов.