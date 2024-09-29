Дело против хоккеистов завели в Биробиджане за драку с командой ФСБ

В Биробиджане на пятерых игроков хоккейной команды «Тафгай», состоящей из предпринимателей, завели дело после драки с командой местного управления ФСБ, сообщает Baza .

Соперники столкнулись в матче весной этого года. Игра была настолько оживленной, что в какой-то момент две команды устроили потасовку, которая перешла в драку.

Сразу после матча пятерых игроков «Тафгая» арестовали на 15 суток и оштрафовали. Вдобавок организаторы соревнований пообещали дисквалифицировать их.

13 июля против хоккеистов завели уголовные дела по статье о хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, связанному с сопротивлением представителю власти. Им грозит до семи лет лишения свободы. Трем игрокам «Тафгая» вручили подписки о невыезде.

26 сентября полиция задержала предпринимателя Евгения Потаскуева и еще одного хоккеиста команды. Следствие попросило арестовать их из-за наличия загранпаспортов. Оно опасается, что бизнесмены могут скрыться от правосудия в другой стране.

30 сентября суд примет решение об избрании меры пресечения подозреваемым.