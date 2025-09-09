Дело о «черной передержке» в Подмосковье передано из СК в МВД

По решению прокуратуры Подмосковья, расследование нашумевшего дела приюта DogTown, которого также называют «черной передержкой», теперь будет вести МВД вместо Следственного комитета, пишет Telegram-канал «112» .

До передачи дела в МВД, Следком успел открыть уголовное производство по фактам жестокого обращения с животными и мошенничества после того, как популярные блогеры и представители СМИ обнаружили нарушения в работе этого учреждения.

Владельцы скандального приюта Мария Г. и Карина Г. должны были 9 сентября предстать перед Чеховским городским судом, где планировалось рассмотреть ходатайство следователей о помещении их под домашний арест, но суд не состоялся. Девушек отпустили без избрания меры пресечения.

Позднее стало известно, что следственный комитет передал дело полиции из-за несоответствия юрисдикции, что привело к отмене запланированного заседания.

Прокуратура будет тщательно следить за ходом расследования. Обвиняемым, вероятно, не стоит надеяться на мягкие меры пресечения вроде домашнего ареста, несмотря на их преждевременное облегчение.

Ранее сообщалось, что певица Мона, чьи собаки тоже были в «черной передержке», в своих соцсетях требовала, чтобы Марию Г. и Карину Г. поместили в СИЗО. В деле фигурируют минимум 15 владельцев собак, которые следствием признаны потерпевшими.

