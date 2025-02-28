«Делимобиль» прокомментировал смертельное ДТП с каршерингом в Нижнем Новгороде

В «Делимобиле» заявили, что арендованный нижегородцем автомобиль, который влетел в остановку на улице Землячки, был полностью исправен, сообщает pravda-nn.ru .

По информации от каршеринговой компании, в настоящий момент проводится расследование всех обстоятельств произошедшего, «Делимобиль» сотрудничает с правоохранительными органами и следит за состоянием пострадавших.

Смертельная авария произошла в Сормовском районе Нижнего Новгорода вечером 27 февраля. Каршеринговый автомобиль Volkswagen Polo въехал в остановку общественного транспорта. В машине находились молодые люди, всем им было по 18 лет. На задних сидениях были 2 девушки и 2 парня. В результате ДТП пострадали 6 человек, двое скончались на месте происшествия.

В «Делимобиле» отметили, что, в соответствии с условиями аренды, к управлению машинами сервиса допускаются водители, достигшие 18-летнего возраста и имеющие водительское удостоверение, что является обычной практикой в каршеринге и соответствует требованиям ПДД. Благодаря телематическому оборудованию в режиме реального времени отслеживаются стиль вождения и другие показатели, влияющие на рейтинг водителя, доступные тарифы и категории автомобилей, добавили в компании.

Также в «Делимобиле» акцентировали внимание на том, что арендованный автомобиль был полностью исправен и своевременно проходил техническое обслуживание.

«Как в случае с личными автомобилями, так и с арендованными транспортными средствами ответственность за соблюдение правил дорожного движения несет водитель», — заключили в компании.