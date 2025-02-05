Декоратор пострадал при подготовке к съемкам «Князя Андрея» в «Москино»

В процессе создания декораций для кинокартины «Князь Андрей» в «Москино» произошел несчастный случай, пострадал 40-летний декоратор, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

Мужчина, выполняя проверку новой декорации на площадке в «Москино», получил травму. Он взобрался на каменную крепость, но не смог удержать равновесие на четырехметровой высоте и рухнул вниз.

В результате инцидента специалист получил серьезную травму — у него сильно опухла лодыжка, что потребовало срочной госпитализации.

Как говорится в народе, искусство не обходится без жертв: даже подготовка к съемкам может обернуться неприятными последствиями для участников творческого процесса. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.