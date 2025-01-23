Дедовщина наоборот: двум российским срочникам дали 21 год колонии

Магнитогорский гарнизонный военный суд приговорил двух рядовых срочной службы к 10 и 11 годам лишения свободы. Солдаты избивали старших по званию, сослуживцев и вымогали деньги, сообщает пресс-служба суда.

По версии обвинения, в декабре 2023 года рядовой М. вымогал 60 000 рублей у сослуживца и побил его. Злоумышленник действовал в составе группы лиц. Своими деяниями срочник унизил честь, достоинство сослуживца и нарушил уставные правила взаимоотношений между военнослужащими.

В марте 2024 года М., находясь в казарме вместе со своим товарищем А., напал на младшего сержанта. Рядовые нанесли старшему по званию побои «в связи с исполнением им обязанностей военной службы». В этот же день А. снова напал на другого старшего по званию и избил его.

М. признан виновным по пункту «в» части 2 статьи 335 (нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности), пунктам «а, в» части 2 статьи 163 (вымогательство) и части 3 статьи 334 УК РФ (насильственные действия в отношении начальника). Его осудили на 10 лет колонии строгого режима.

А. признали виновным в совершении двух преступлений по статье о насилии в отношении военного начальника. Его приговорили к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

В законную силу приговор не вступил, добавили в суде.