«Дайте свет!»: отчаявшиеся получить электричество жители Краснодара перекрыли улицу

Недовольные постоянными перебоями со светом люди перекрыли улицу в Краснодаре

Жители микрорайона Россинсокого в Краснодаре вышли на народный митинг, требуя решить проблемы с энергоснабжением, возникшие больше месяца назад. Они перекрыли одну из улиц, сообщает Baza .

Массовые отключения электроэнергии затронули 8 домов в Дружном-1 и Дружном-2, они продолжаются уже месяц. Сначала жильцы сидели без света раз в неделю, потом — по 3 раза. Теперь же электричество могут отключать ежедневно на 12-15 часов.

Многоэтажки большие — некоторые на 540 квартир. В Краснодаре стоит сильная 40-градусная жара. Коммунальщики запитывают запасной трасформатор, в квартирах появляется или свет, или вода. Но ресурсы подают на 30-40 минут на каждую сторону дома.

По словам жителей, управляющая компания не заявляла ни о каких плановых работах. В Краснодарэнерго и аварийной службе ситуацию игнорируют.

Чтобы привлечь внимание представителей власти, горожане решили перекрыть улицу Соловьева, они скандируют: «Дайте свет!». На место прибыли сотрудники полиции. Официальных комментариев по сложившейся ситуации нет.