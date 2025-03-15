Daily Mail: в Англии неквалифицированный хирург изувечил более 90 пациентов

В Великобритании некомпетентный хирург предоставил ненадлежащую медицинскую помощь 91 пациенту, проводя операции на плечах и запястьях. Решается вопрос о компенсации пострадавшим, сообщает «Царьград» .

Как пишет издание Daily Mail, инцидент произошел в государственной больнице города Уолсолл.

В 2018 году хирург Миан Мунавар Шах ошибочно диагностировал вывих плеча у 51-летней Анджелы Гловер и установил металлические штифты. Позже выяснилось, что у пациентки был разрыв мышцы, который не требовал операции. В результате Гловер страдает от постоянных болей и не может выполнять привычные действия.

В ходе расследования было установлено, что всего доктор Шах изувечил 91 пациента, проводя хирургические вмешательства на плечевом и лучезапястном суставах. Эксперты пришли к выводу, что его профессиональная подготовка не соответствовала требованиям, предъявляемым к сложным операциям, таким как резекция костной ткани или установка имплантатов.

Администрация медицинского учреждения выразила соболезнования пациентам и их близким. На сегодняшний день вопрос о дисциплинарных мерах к врачу и компенсациях пострадавшим не решен.

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