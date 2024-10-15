Daily Mail: притворявшийся Киану Ривзом дворник изнасиловал трех британок

Фото - © Убальдо Мануани (на фото)/личная страничка героя публикации в соцсети

сегодня в 18:27

В Великобритании дворник Убальдо Мануани изнасиловал трех женщин, используя внешнюю схожесть с актером Голливуда Киану Ривзом. Суд признал его виновным, сообщает kp.ru со ссылкой на материал Daily Mail.

Женщин дворник находил в Сети. Он пользовался схожестью с Ривзом и зазывал жертв на прогулку. Там подсыпал сильнодействующий дурманящий разум препарат и насиловал.

Половые акты Мануани снимал на видео и отправлял приятелям. Он хвастался, что востребован у женщин.

Британский суд признал дворника виновным, приговорил к 9 годам и 10 месяцам тюрьмы. Его судили по двум статьям — сексуальное насилие и нелегальное распространение интимных изображений. Также у мужчины изъяли устройства, на которых хранился порочащий честь контент.

Ранее футболиста «Реала» Килиана Мбаппе обвинили в изнасиловании в Стокгольме. Инцидент мог произойти в ночном клубе.