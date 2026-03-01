Clash Report: из-за удара по аэропорту в Дубае пострадали несколько человек

В результате удара по аэропорту в Дубае пострадали несколько человек, Telegram-канал Clash Report.

«Аэропорт Дубая… был атакован иранским дроном. Несколько человек пострадали», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, Дубай попал под обстрелы со стороны Ирана после того, как Израиль ударил по Тегерану. Американский президент Дональд Трамп подтвердил, что началась масштабная военная операция, направленная на то, чтобы у Ирана не было собственного ядерного оружия.

Утром Израиль вместе с США атаковал Иран. В ответ вооруженные силы Ирана начали ракетные обстрелы Израиля, а также соседних стран, где расположены базы США, включая Бахрейн и Катар. Под атаку попали и некоторые города ОАЭ. В Дубае закрыли воздушное пространство. Два аэропорта города временно перестали принимать и отправлять самолеты.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.