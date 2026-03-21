Что-то липкое: бизнес-леди отравилась минералкой в самом дорогом отеле Петербурга

Женщина заселилась в отель, где стоимость за номер в сутки начинается от 39 тыс. рублей. Она рассказала, что выпила воды из бутылки Aqua Russia, которую предлагают гостям, почувствовала странный запах, но сперва решила, что такой вкус нормален для минералки.

Через несколько часов пострадавшая проснулась из-за сильной боли в животе. Женщина допила воду из бутылки и на последнем глотке ощутила во рту что-то липкое.

По ее словам, она выплюнула сгусток, собрала его в салфетку и обратилась на ресепшен отеля. Там постоялицу заверили, что вода качественная, в ней не может быть никаких лишних примесей. Тогда женщина вызвала скорую помощь, врачи диагностировали у нее тяжелое отравление.

Как утверждает пациентка, непонятную субстанцию она отдала доктору отеля, он пообещал провести экспертизу. Но затем выяснилось, что представители отеля просто выкинули сгусток, а на сообщения постоялицы перестали отвечать.

