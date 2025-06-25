«Что стесняемся?»: девушка сняла на камеру парня, лапавшего ее за попу в Москве

Девушка сняла на камеру парня, который трогал ее за ягодицы в центре Москвы

Еще до одной девушки домогался неизвестный парень в центре Москвы. Она сняла нарушителя правопорядка на видео и собирается написать на него заявление в полицию, сообщает « Осторожно, Москва ».

Анастасия З. рассказала, что молодой человек подошел к ней в Кривоколенном переулке, взял за ягодицы и предложил познакомиться. Девушка отказала. Тогда молодой человек попытался убежать от нее. Но она достала смартфон, включила камеру и пошла за ним.

После того, как случай с домогательствами до женщин обрел общественный резонанс, Анастасия З. приняла решение написать заявление на молодого человека в полицию. Она считает, что в таких обстоятельствах произошедшим точно займутся сотрудники правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что мужчины массово приставали к девушкам в центре Москвы из-за задания, которое им дал скандальный блогер. 24 июня одновременно несколько жительниц столицы пожаловались, что к ним домогались неизвестные — трогали за ягодицы и пытались завести знакомство.