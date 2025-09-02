Членам неонацистской группировки «Белая масть» огласили приговор

Второй Западный окружной военный суд поставил точку в деле создании неонацистской группировки «Белая масть». Он огласил приговор членам банды, сообщает ТАСС .

В деле в качестве фигурантов числятся националист Николай Королев*, который ранее уже получил пожизненный срок за терроризм, его жена Вероника, экс-заместитель начальника отдела НИИ военной истории Военной академии Генштаба ВС РФ Алексей Белков, Артем Цепп, Марк Филиппов*.

Им назначили наказание от шести лет до пожизненного заключения в зависимости от роли и участия в преступлении. Из всех членов банды свою вину частично признал только Филиппов*. Остальные же заявили о своей непричастности.

Организатором террористического сообщества следствие назвало Цеппа. Он получил 20 лет колонии строгого режима. Королеву* назначили пожизненный срок в колонии особого режима.

Белкова отправили в колонию строгого режима на 12 лет, Веронике Королевой назначили 11 лет колонии общего режима, Филиппову* — 6 лет 2 месяца строгого режима.

Королев* был осужден на пожизненный срок в 2008 году. Он был фигурантом дела о взрыве на Черкизовском рынке.

* внесены в РФ в перечень террористов и экстремистов