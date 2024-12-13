Член «Отряда Путина» высказался о наказании для Jay-Z и P. Diddy

Создатель незарегистрированной общественной организации «Отряд Путина» Марат Динаев высказался о скандале с американскими рэперами Jay-Z и P. Diddy, обвиняемыми в изнасиловании девушки-подростка, сообщает Инфо24 .

По мнению Динаева, смертная казнь — это перебор.

«Надо иметь доказательства их вины, а то казнят, а лет через 10 выяснится, что оснований не было, а их уже в живых нет», — отметил общественник.

Он добавил, что в случае признания вины рэперов они получат по заслугам, ведь законы в США суровые.

Ранее сообщалось о том, что известный американский рэпер Jay-Z (настоящее имя — Шон Картер) был обвинен в изнасиловании 13-летней девочки в 2000 году, в котором якобы также участвовал продюсер P. Diddy (настоящее имя — Шон Комбс).