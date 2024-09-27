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Число жертв взрыва на АЗС в Дагестане возросло до 7

Число погибших при взрыве на автозаправочной станции (АЗС) в Республике Дагестан возросло до 7, сообщает Baza .

Среди погибших в результате ЧП двое несовершеннолетних. В настоящее время известно о 17 пострадавших.

Пожарно-спасательные подразделения продолжают тушить крупный пожар на заправке, сейчас пожар локализован.

Мощный взрыв произошел в пятницу на АЗС Plus в Махачкале в районе села Новый Хушет в Дагестане. По предварительной информации, взорвался газовый баллон. После взрыва на заправке начался пожар.