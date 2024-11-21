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Число жертв обстрела района в Газе со стороны ЦАХАЛ увеличилось до 66

Число жертв в результате израильского обстрела жилого района на севере сектора Газа увеличилось до 66, сообщает РИА Новости со ссылкой на палестинский телеканал Al Aqsa.

Большинство из погибших — женщины и дети. Они погибли в результате обстрела жилых домов в окрестностях больницы Камаль Адван на севере сектора Газа.

Ранее сообщалось о 57 погибших и более 100 пострадавших.

С момента, как кризис на Ближнем Востоке обострился в октябре 2023 года, США уже в пятый раз блокируют резолюции с положениями о прекращении конфликта в Газе.

Ранее сообщалось, что представители США в ООН заблокировали проект резолюции Совета безопасности всемирной организации, который призывал немедленно завершить боевые действия в секторе Газа и освободить заложников. Вашингтон применил право вето.