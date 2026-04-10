Число пострадавших при взрыве на складе во Владикавказе увеличилось до 8
Фото - © Медиасток.рф
В результате мощного взрыва на складе в центре Владикавказа пострадали уже восемь человек, сообщает Telegram-канал «Сапа 15».
Среди пострадавших один ребенок.
По данным МЧС, инцидент произошел на складе пиротехники на улице Партизанской. После взрыва начался пожар.
Спасатели занимаются его тушением, а также продолжают разбор завалов.
Предварительной причиной происшествия стала детонация фейерверков. На месте работают экстренные службы.
