Число пострадавших при взрыве на складе во Владикавказе увеличилось до 8

В результате мощного взрыва на складе в центре Владикавказа пострадали уже восемь человек, сообщает Telegram-канал «Сапа 15».

Среди пострадавших один ребенок.

По данным МЧС, инцидент произошел на складе пиротехники на улице Партизанской. После взрыва начался пожар.

Спасатели занимаются его тушением, а также продолжают разбор завалов.

Предварительной причиной происшествия стала детонация фейерверков. На месте работают экстренные службы.

