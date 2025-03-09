Число пострадавших при ударе в Великих Копанях выросло до 7, один человек умер

В Великих Копанях Херсонской области сотрудники оперативных служб устраняют последствия удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по местному рынку. Количество пострадавших увеличилось до семи человек, еще один скончался, сообщает РИА Новости .

Предварительно известно, что от полученных ран один из пострадавших скончался. Об этом сообщили в минздраве Херсонской области.

Согласно оперативной информации, ВСУ произвели удар из РСЗО HIMARS.

Ранее сообщалось, что при атаке ВСУ пострадали четыре человека.