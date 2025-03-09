Число пострадавших при ударе в Великих Копанях выросло до 7, один человек умер
Фото - © Telegram-канал главы администрации Херсонской области Владимир Сальдо
В Великих Копанях Херсонской области сотрудники оперативных служб устраняют последствия удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по местному рынку. Количество пострадавших увеличилось до семи человек, еще один скончался, сообщает РИА Новости.
Предварительно известно, что от полученных ран один из пострадавших скончался. Об этом сообщили в минздраве Херсонской области.
Согласно оперативной информации, ВСУ произвели удар из РСЗО HIMARS.
Ранее сообщалось, что при атаке ВСУ пострадали четыре человека.