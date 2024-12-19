Число пострадавших при столкновении поездов под Мурманском достигло 27

Число пострадавших при столкновении грузового и пассажирского поездов в Кандалакшском районе Мурманской области достигло 27, пишет ТАСС .

Замгубернатора — министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев сообщил, что пятеро пострадавших — дети.

«На настоящий момент у нас 27 пострадавших, это 22 взрослых и пятеро детей. Один, к сожалению, летальный случай», — отметил он, добавив.

Всего госпитализированы 17 человек.

Грузовой локомотив и пассажирский поезд, следовавший из Мурманска в Санкт-Петербург, столкнулись во второй половине дня 18 декабря. В результате происшествия с рельсов сошли 19 вагонов: четыре пассажирских и 15 грузовых.

В результате происшествия, по уточненным данным, пострадали 17 человек, из них трое — дети. Одна из травмированных женщин получила серьезные травмы, ее не успели довезти до больницы. Пострадавшая умерла на руках медиков в машине скорой помощи.

По данным МЧС Мурманска, не пострадавшие пассажиры в количестве 314 человек продолжили движение в Санкт-Петербург в 8 непострадавших вагонах.

Ранее сообщалось, что по факту железнодорожной катастрофы задержали машиниста и помощника грузового поезда. Предварительно установлено, что они оставили без присмотра кабину своего локомотива.