сегодня в 04:18

Число пострадавших из-за атак БПЛА в Новороссийске выросло до четырех человек

Число пострадавших из-за атак БПЛА в Новороссийске достигло 4 человек, повреждены 5 многоквартирных и 2 частных дома, сообщает оперштаб Краснодарского края в Telegram-канале .

Отмечается, что все пострадавшие госпитализированы.

В двух многоэтажках начались пожары. Сейчас их тушат спасатели.

Ранее сообщалось, что в Новороссийске пострадала одна угловая квартира на верхнем этаже 16-этажного дома. На место происшествия прибыли оперативные и специальные службы.

В результате атаки БПЛА на частный дом в Новороссийске пострадал мирный житель.

