Число погибших во время стрельбы в церкви в Мичигане выросло до двух

Число погибших в результате стрельбы в церкви мормонов города Гранд-Бланк в американском штате Мичиган выросло до двух, сообщает РИА Новости .

Кроме того, еще один человек находится в критическом состоянии.

«У нас двое погибших, еще один человек скончался в местной больнице. Подозреваемый также мертв. Семь других пострадавших в настоящее время находятся в стабильном состоянии, один — в критическом», — рассказал глава полиции города Уильям Ренье.

Подозреваемым оказался 40-летний мужчина. Он проживал неподалеку в расположенном неподалеку городе Бертон. Известно, что преступник въехал в здание церкви на машине, после чего вышел и открыл стрельбу по прихожанам.Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции ликвидировали подозреваемого.